Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag zes en vier jaar celstraf geëist tegen de broers van 32 en 26 jaar jaar die fraude pleegden bij het bemiddelen tussen huurders en woningcoöperaties in Den Haag.

De mannen sloegen toe bij verschillende woningcoöperaties in de regio's Den Haag en Amsterdam. Het is volgens het OM niet duidelijk of alle klanten op de hoogte waren van de fraudepleging van de twee broers.

De politie kwam de mannen op het spoor toen er in april 2017 een melding gedaan werd van een bedreiging met een vuurwapen aan de Koninginnegracht in Den Haag, waar hun kantoor destijds gevestigd was.

Politie vindt USB-stick met blanco overheidsformulieren

Na onderzoek stuitten agenten niet alleen op een vuurwapen, maar ook op een USB-stick met blanco formulieren van overheidsinstellingen die voor vervalsingen gebruikt werden.

Volgens het OM is er daarnaast sprake van "voldoende bewijs". Het OM duidt hiermee op getuigenverklaringen en bewakingsbeelden die zouden bevestigen dat de mannen zich schuldig maakten aan fraude. Vermoedelijk heeft het tweetal tussen de 275.000 en 550.000 euro verdiend met hun oplichtingspraktijken.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.