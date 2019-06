De gewonde vrouw die maandagavond werd aangetroffen in een woning aan de Hanedoesstraat in Den Haag is geen slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat meldt de politie op basis van een afgerond onderzoek.

De vrouw was met messteken naar het ziekenhuis overgebracht, meldde de politie destijds. De politie kondigde dinsdag aan dat het een onderzoek was gestart naar het incident.

In de woning was een man ter plaatse. Hij is aangehouden door de politie en verhoord. Inmiddels is de man weer op vrije voeten.