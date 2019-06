De politie is een onderzoek gestart nadat agenten maandagavond een gewonde vrouw in een woning aan de Hanedoesstraat in Den Haag aantroffen.

De vrouw is met messteken naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is.

In de woning was een man ter plaatse. Hij is aangehouden door de politie en wordt later verhoord.

Het politieonderzoek is in volle gang.