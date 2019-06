De politie doet maandag opnieuw onderzoek in de woning van Thijs H. aan de Hooikade in Den Haag. H. wordt ervan verdacht drie moorden te hebben gepleegd in Den Haag en Heerlen.

De 27-jarige man zou op dinsdag 7 mei twee mensen hebben omgebracht in de Brunssummerheide in Heerlen en een vrouw in de Scheveningse Bosjes te Den Haag.

Forensische en tactische rechercheurs doen maandag het onderzoek, omdat er nieuwe vragen zijn opgekomen. Welke vragen dit zijn, is niet bekendgemaakt. De politie in Den Haag werkt samen met de politie in Limburg.

Het pand waar H. op kamers woonde, is afgezet met politielint. Rond het middaguur kwamen verschillende agenten met kratten met daarin gesealde zakken naar buiten. Deze werden in een bus geladen, waarna de bus vertrok.

De rechtbank verlengde H. zijn voorarrest met negentig dagen.