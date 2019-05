Tijdens een onderzoek naar een voormalige growshop in Den Haag heeft de politie vorige maand twaalf mannen aangehouden. Tijdens het onderzoek zijn drie hennepkwekerijen en twee stekkenkwekerijen ontmanteld.

Bij doorzoekingen in Den Haag, Delfgauw, Berkel en Rodenrijs, Delft, Nootdorp en Voorburg zijn in totaal 1.382 hennepplanten, 42.564 hennepstekken en 480 gram henneptoppen aangetroffen. Ook nam de politie vijf panden, sieraden, dure horloges, kunstobjecten en veertien auto's in beslag.

In Delfgauw werd de complete inboedel van een loods in beslag genomen. Daar lagen goederen die bestemd zijn voor de opbouw van hennepkwekerijen opgeslagen. Hetzelfde trof de politie aan in twee zeecontainers.

Van de twaalf verdachten tussen de 26 en 69 jaar moeten er negen voor de rechter-commissaris verschijnen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In september 2018 werd het onderzoek naar een voormalige growshop in Den Haag gestart. In een growshop worden benodigdheden voor de kweek van hennep verkocht. Aan de invallen en doorzoekingen op 21 en 28 mei deden zo'n tachtig politiemensen mee.