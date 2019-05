Bij de Europese Parlementsverkiezingen van afgelopen donderdag is de PvdA de grootste partij geworden in Den Haag. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans behaalde 17,6 procent van de stemmen in de Hofstad, in 2015 kreeg de partij nog 9,8 procent van de Haagste stemmen.

De sociaaldemocraten werden op de voet gevolgd door de VVD, die 16,6 procent van de stemmen in Den Haag behaalde en met 3,2 procentpunt groeide ten opzichte van de verkiezingen in 2015. De derde grootste partij in Den Haag is GroenLinks, de partij die werd aangevoerd door Bas Eickhout verkreeg 13,8 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie groeide het hardst. De partij, die voor het eerst meedeed aan Europese verkiezingen, kreeg 11,3 procent van de Haagse stemmen en eindigde als de vierde partij.

De grootste verliezer bij verkiezingen voor het Europese Parlement was D66. De liberalen verloren flink en behaalden slechts 10,1 procent van de stemmen. In 2015 kreeg de partij nog 22,7 procent van de Haagse kiezer achter zich.

Op nationaal niveau was de PvdA ook de grootste partij. De partij behaalde 18,9 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD en het CDA, met respectievelijk 14,6 en 12,1 procent van de stemmen.