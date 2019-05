Michelovic van Velzen (staand) en Vincent D’hondt (zittend) hebben zaterdag de tweede editie van het Vegro The Hague Disability Darts Invitational gewonnen. Dat is het grootste internationale toernooi ter wereld voor paradarters.

Katwijker Van Velzen won van de Belg Bernard Martens met 5-2 in de finale voor staande darters in de Lourdeskerk in Scheveningen.

In de andere eindstrijd versloeg D'hondt zijn Belgische landgenoot Serge van Belle met 5-2.

De Lourdeskerk in Scheveningen vormde dit jaar het decor voor de tweede editie van dit evenement. Zestien topspelers uit binnen- en buitenland streden om de hoofdprijs van 1.250 euro en om de grote wisseltrofee.

Het Vegro The Hague Disability Darts Invitational werd georganiseerd door de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. In 2020 vindt bovendien het allereerste Europees kampioenschap Paradarts ooit plaats. Dat is een samenwerkingsevenement met de Invictus Games die volgend jaar in Den Haag plaatsvinden.