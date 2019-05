De politie verricht vrijdag zeer uitgebreid forensisch onderzoek in een woning aan de Erasmusweg in Den Haag. Daar troffen agenten 8 mei een dode vrouw (91) uit die stad aan. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Eerder werd sectie op het lichaam verricht.

Omdat de politie aanwijzingen voor een misdrijf heeft, is in deze zaak een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Dat bestaat uit rechercheurs van verschillende disciplines. Wat de aanwijzingen voor een mogelijk misdrijf zijn, is niet bekendgemaakt.

Het forensisch onderzoek neemt vrijdag de gehele dag in beslag. Naast de forensisch specialisten zijn er ook zogenoemde tactische rechercheurs op de plaats delict aanwezig. Dat zijn specialisten die onder meer getuigen en buurtbewoners spreken en een motief van een mogelijke dader proberen te achterhalen.

Het onderzoek is dus nog in volle gang. Op dinsdag 28 mei zal er voor deze zaak aandacht worden gevraagd in het regionale opsporingsprogramma Team West en in Opsporing Verzocht.