Haagse wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid laat onderzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad in Den Haag. De gemeente wil dat meer kinderen worden ingeënt tegen infectieziektes.

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op infectieziektes toe.

Parbhudayal pleit onder meer voor voorlichting, flexibele inentingstijden of een mobiel vaccinatieteam. Zo moeten ouders die een vaccinatie hebben gemist, zo snel mogelijk de kans krijgen om alsnog hun kind in te enten.

Ook de effectiviteit van een mobiel vaccinatieteam wordt onderzocht. Een dergelijk team komt ter plaatse op bijvoorbeeld scholen of in wijkcentra of buurtfeesten om kinderen gratis te vaccineren tegen infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Dalende vaccinatiegraad reden tot onderzoek

Op 1 april werd bij drie kinderen mazelen vastgesteld op een kinderdagverblijf in Den Haag. Die gemeente schrijft dat die gebeurtenis, evenals het gevaar van een verder dalende vaccinatiegraad, vraagt om extra maatregelen. over het "nut en de noodzaak van vaccineren".

Om grote verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen, is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In 2017 was de vaccinatiegraad in Den Haag 89,4 procent. In juni wordt het percentage over 2018 bekendgemaakt.

Gemeente nam al een aantal maatregelen

De gemeente Den Haag heeft reeds een aantal maatregelen genomen om de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen. Zo hebben jeugdartsen en verpleegkundigen een cursus gevolgd om ouders en kinderen beter te informeren over "het nut en de noodzaak" van vaccinaties. Die informatie wordt tevens verspreid via sociale media en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

GGD Haaglanden vraagt mensen om zich te vaccineren als zij naar een land gaan waar een specifieke infectieziekte meer voorkomt dan in Nederland.

Voor het zomerreces komt het college met een plan van aanpak om de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen.