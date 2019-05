Een veertigjarige man die op 17 juli zijn collega (43) doodstak in een slagerij aan het Hobbemaplein in Den Haag is woensdag door de rechtbank Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging. Hoewel de rechtbank doodslag bewezen acht, handelde de verdachte uit noodweer.

De mannen kregen de betreffende ochtend ruzie met elkaar in de slagerij. Nadat de verdachte was vertrokken, besprak het slachtoffer de ruzie met de eigenaar.

Op camerabeelden was te zien dat die twee mannen vervolgens vuistslagen oefenden, wat volgens de rechtbank duidt op het feit dat de eigenaar en het slachtoffer al planden om het de verdachte "betaald te zetten".

Toen de verdachte die middag terugkwam werd hij door het slachtoffer meerdere keren op zijn hoofd en lichaam geslagen. Op dat moment was de deur van de keuken waarin de mannen zich bevonden gesloten.

De verdachte had volgens de rechtbank dan ook geen "reële mogelijkheid" om zich aan het geweld te onttrekken en er was er sprake van een noodweersituatie. De verdachte mocht zichzelf verdedigen, zo luidt het oordeel van de rechter.

Rechter: 'Verdediging ging wel te ver'

Hoewel de verdachte een succesvol beroep heeft gedaan op noodweer, vindt de rechter wel dat hij in zijn verdediging "te ver" is gegaan door zijn collega met een mes te lijf te gaan.

Toch is het aannemelijk, zo beargumenteert de rechtbank, dat de "disproportionele"reactie van de verdachte het directe gevolg was van de "dreigende" situatie. "Hij zat opgesloten in een kleine ruimte [..] en hij was bang dat hem iets ernstigers zou worden aangedaan. De aard en intensiteit van die gemoedsbeweging is van doorslaggevend belang geweest voor de overschrijding van de grenzen van zijn noodzakelijke verdediging."

'Verdachte droeg mes niet bij zich'

Bovendien had de verdachte het mes niet al bij zich toen hij de keuken inkwam. Die greep hij op het moment dat er geen ander, "minder ingrijpend", middel voorhanden was, oordeelde de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had negen jaar cel tegen de man geëist. De officier erkende wel dat M. was mishandeld, maar noemde het niet proportioneel dat hij het slachtoffer vijf keer met een mes heeft gestoken. Dat hij in paniek zou zijn geweest, noemde ze niet geloofwaardig.

De verdachte is door het succesvol beroep op noodweer niet strafbaar en zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.