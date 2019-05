De ijswinkel in het Transvaalkwartier in Den Haag waar afgelopen nacht een explosie plaatsvond is eigendom van de ex-vriendin van de Haagse crimineel Reda N..

Dat schrijft het AD dinsdag. De eigenaar van de ijswinkel wilde tegenover het dagblad niet reageren op de ontploffing.

Het is de tweede keer in een week tijd dat er een aanslag is geweest op zaken rond de kring van Reda. Vorige week was er een explosie in een reisbureau van de vader van N.

De politie kon dinsdagochtend nog niet zeggen of er een verband was tussen de explosie van vorige week donderdag en de explosie in de nacht van maandag op dinsdag.

Bij de explosie, die rond 3.30 uur plaatsvond, sneuvelde enkelen ramen. Niemand raakte erbij gewond.