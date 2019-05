De politie in Den Haag doet onderzoek naar een mogelijke explosie maandagnacht in een ijssalon aan de Beijersstraat in het Transvaalkwartier. Ook rechercheurs van de forensische opsporing zijn aanwezig.

Door de harde klap, rond 3.30 uur sneuvelden enkele ramen. Niemand raakte gewond.

Donderdag veroorzaakte een explosie in een pand met een reisbureau en een kapsalon in de Jan Blankenstraat in de nabijgelegen Schilderswijk veel schade. Of er misschien een verband is tussen beide gebeurtenissen wordt uitgezocht, aldus een politiewoordvoerder.