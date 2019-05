Het Binnenhof in Den Haag lag maandagmiddag bezaaid met gouden kinderkleren om aandacht te vragen voor verdwenen vluchtelingenkinderen. Het maakte deel uit van het kunstproject Lost not Found van Power of Art House

Met de actie vroegen de initiatiefnemers aandacht voor de meer dan tienduizend vluchtelingkinderen die sinds 2015 zijn verdwenen in Europa.

Europol vreest dat een groot deel van deze kinderen het slachtoffer is geworden van kinderarbeid, de verkoop van hun organen of kinderporno.

Actievoerders verspreiden kinderkleren in Europese steden

De initiatiefnemers voeren niet alleen actie in Den Haag. Ook in Brussel, Strasbourg en Berlijn worden gouden kinderkleertjes verspreid in openbare ruimtes.

De kleur goud is gekozen omdat die "opvallend" is. "Wij willen hiermee burgers bewustmaken van de gevolgen van het huidige Europese migratiesysteem en de Europese Unie oproepen verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van de verdwenen kinderen", aldus het collectief.