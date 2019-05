Omwonenden hebben maandagmiddag op het Jacob Jordaensplein in Den Haag botresten aangetroffen. Het is vooralsnog onbekend of de resten van een mens of een dier afkomstig zijn.

Dat meldt de politie Den Haag eo via Twitter.

Een woordvoerder van diezelfde eenheid kon maandag aan NU.nl weinig kwijt over de vondst. Wel gaf ze aan dat er "niet een heel skelet is gevonden". Hoeveel botresten wel zijn gevonden, is vooralsnog onduidelijk.

Ook kon de woordvoerder de precieze locatie van de vondst nog niet delen. De politie Den Haag komt mogelijk later op de dag met meer informatie.

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LFTO) onderzoekt de botresten.