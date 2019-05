Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietincident op het Ledeganckplein in Den Haag. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 15.45 uur. Het is nog onbekend wat de precieze toedracht was van het incident. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie liet weten op zoek te zijn naar een man die ongeveer 1.75 tot 1.85 meter lang is. Hij droeg een donkere jas met capuchon. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of de in Den Haag aangehouden persoon de man is van wie kort daarvoor een signalement was verspreid.

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen van het incident.