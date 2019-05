De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een brand in een souterrain van een woning aan de Dirk Hoogenraadstraat in Scheveningen. De aangrenzende woningen zijn tijdelijk ontruimd.

De brand is inmiddels geblust. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.

De bewoners van de omliggende woningen mogen na ventilatie en controlemetingen van de brandweer weer naar huis keren.