Prins Harry is donderdagmiddag gearriveerd in het Zuiderpark in Den Haag, waar hij met prinses Margriet demonstraties bijwoont van handboogschieten en basketbal. Dat zijn twee van de negen sportdisciplines die op het programma staan tijdens de Invictus Games.

Harry is initiatiefnemer en beschermheer van het internationale sportevenement voor (oud-)militairen die blijvend lichamelijk of psychisch letsel opliepen.

Zelf is hij Afghanistan-veteraan. (Foto: ANP)

In het Zuiderpark is het druk door de komst van de hertog van Sussex, die maandag vader is geworden. (Foto: ANP)

De vijfde Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden. (Foto: ANP)

De organisatie verwacht 550 deelnemers uit negentien landen. (Foto: ANP)

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en prinses Margriet overhandigen een wit rompertje aan Prins Harry. (Foto: ANP)