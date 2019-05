De officier van justitie heeft woensdag negen jaar cel geëist tegen de 39-jarige Izmarai M. die wordt verdacht van doodslag op een 43-jarige collega in een slagerij in de Haagse wijk Transvaal.

De verdachte bekende het slachtoffer te hebben doodgestoken, maar beriep zich in de rechtbank op noodweer.

Volgens M. was de sfeer in de slagerij al dagenlang verziekt door onderlinge scheldpartijen en begon de werkdag op 17 juli vorig jaar direct al met een vechtpartij. Nadat M. het latere slachtoffer had geslagen, bedreigde die hem met een hakmes, waarop de Afghaan uit de winkel vertrok.

Uit camerabeelden blijkt dat de eigenaar daarna naar de slagerij kwam en samen met het latere slachtoffer oefende op vuistslagen met een aansteker in de hand.

Toen M. in de middag terugkwam om zijn salaris te vragen, werd hij ingesloten en in de keuken van de slagerij tot bloedens toe geslagen. M. zei in de rechtbank dat hij een mes greep en het slachtoffer daarmee 'in blinde paniek' vijf keer heeft gestoken.