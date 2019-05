De brandweer heeft woensdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen tijdens het ontruimen van woningen aan de ’s-Gravenzandelaan in Den Haag. De woningen werden ontruimd vanwege een brand in een nabijgelegen bakkerij.

In een van de woningen trof de brandweer een hennepkwekerij aan met driehonderd planten. Ten tijde van de ontruiming was er niemand aanwezig in het pand.

Toen agenten later op de dag de ruimte bekeken, vonden zij een 42-jarige man uit Den Haag met een deken over zich heen. De man is aangehouden.