De eerste 30.000 legostenen van de nieuwe locatie van Legoland Discovery Centre op de boulevard in Scheveningen zijn woensdag aangekomen.

In totaal zijn er zo'n drie miljoen steentjes nodig voor de opbouw van de attractie. Het is het eerste en enige Legoland Discovery Centre in Nederland. In Europa zijn er in totaal vier vestigingen.

De nieuwe Lego-indoorattractie is gericht op kinderen van twee tot twaalf jaar, die er kunnen spelen, bouwen, leren en experimenteren met de steentjes. Jaarlijks worden er tussen de 300.000 tot 350.000 bezoekers verwacht.

Naar verwachting wordt de nieuwe locatie in het voorjaar van 2020 geopend.