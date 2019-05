De politie heeft ruim dertig tips ontvangen over de 56-jarige vrouw die afgelopen zaterdag dood werd gevonden in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Zij werd door geweld om het leven gebracht.

De tips kwamen binnen nadat er dinsdagavond aandacht werd gevraagd voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie er verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw.

De vrouw werd zaterdagmiddag gevonden naast haar bakfiets op het Galgenpad, niet ver van het World Forum The Hague. Het slachtoffer is van oorsprong een Japanse. Zij woonde in de wijk Stadhoudersplantsoen in Den Haag.

Slachtoffer liet honden uit in Scheveningse Bosjes

Ze was in het Scheveningse Bos om haar twee honden uit te laten. Vanaf haar woning is het ongeveer tien minuten fietsen naar de plek waar ze werd gevonden.

De vrouw liet regelmatig haar honden uit in het Scheveningse Bos. Ze was een opvallende verschijning omdat een van de twee honden gehandicapt is en daarom met een invaliderekje loopt. Deze hond is ook bij het lichaam van de vrouw gebleven. De andere hond werd later teruggevonden.

De politie roept mensen die de vrouw kort voor haar dood nog gezien hebben op contact op te nemen.