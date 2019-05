Honderden kinderen herdachten zaterdag 4 mei de oorlogsslachtoffers tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. Deze herdenking is voor en door kinderen.

Kinderen liepen onder meer langs een miniatuur van de nationale dodenherdenking in Madurodam (Foto: ANP).

De Nationale Kinderherdenking werd in 2016 voor het eerst gehouden (Foto: ANP).

Themapark Madurodam is voor kinderen herkenbaar en het park is vernoemd naar verzetsstrijder George Maduro (1916). Hij overleed in 1945 in concentratiekamp Dachau (Foto: ANP).

Er kwamen zo'n 4.500 kinderen en volwassenen op de Nationale Kinderherdenking af (Foto: ANP).

De Nationale Kinderherdenking is anders dan de Nationale Dodenherdenking op de Dam doordat eerstgenoemde voor en door kinderen is. Zelfs de ceremoniemeester was een kind (Foto: ANP).

De Nationale Kinderherdenking was gratis en voor iedereen toegankelijk (Foto: ANP).