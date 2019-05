Vier van de vijf mannen die woensdagavond waren aangehouden vanwege het mishandelen en bedreigen van meerdere badmeesters in het Hofbad in Den Haag, blijven het weekend in de cel. Alleen de veertienjarige verdachte mag vooralsnog naar huis.

De andere verdachten zijn 22, 19, 18 en 18 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie beslist maandag of alle verdachten voorgeleid worden. De rechter-commissaris zal dan beslissen of zij nog eens maximaal veertien dagen in voorarrest moeten blijven.

Woensdagavond ontstond rond 20.00 uur een vechtpartij in het zwembad, waarbij zo'n twintig man waren betrokken. Daarbij raakte een badmeester gewond.

Een andere badmeester werd in het zwembad met een mes bedreigd door één van de mannen. De badmeesters en de gemeente Den Haag hebben aangifte gedaan.

Veel zwembadbezoekers, waaronder diverse kinderen, waren getuige van de bedreiging en vechtpartij.