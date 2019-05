De paniek donderdagavond bij de Pathé aan het Spui in Den Haag ontstond toen vier jonge mannen zich verdacht gedroegen tijdens een film over aanslagen op het Taj Mahal Hotel in Mumbai. Ze zouden even voor het einde van de film tegelijkertijd zijn opgestaan en zich hebben verspreid over de zaal, zegt een politiewoordvoerder vrijdag tegen NU.nl.

Getuigen vonden dit volgens de woordvoerder een "vreemde en vooral intimiderende situatie". Ze besloten de zaal uit te lopen en de politie te alarmeren.

De politie rukte vervolgens in groten getale uit naar de bioscoop. Agenten droegen kogelwerende vesten en een politiehelikopter verleende assistentie. De bioscoop werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Ook werden onder meer de tassen van bioscoopbezoekers onderzocht.

De politie hield uiteindelijk twee van de vier verdacht gedragende personen aan. Dat zijn twee jongens van veertien en zeventien jaar oud die zich niet konden legitimeren. Zij zijn in de loop van de avond weer in vrijheid gesteld en worden niet meer verdacht.

De politie laat weten dat de actie van de jongens "zeer ongewenst" is. "In deze tijden hebben dit soort incidenten grote gevolgen voor de onveiligheidsgevoelens van omstanders. Daarnaast neemt de politie dit soort meldingen ontzettend serieus en zet direct veel personeel in."

Bezoekers mochten terugkeren naar de zaal

Korte tijd na de aanvankelijke aanhouding van de jongens was de situatie volgens de politie onder controle en mochten bezoekers eventueel terugkeren om de rest van de film te zien.

De politiewoordvoerder complimenteert de alerte reactie van de bezoekers en van de politie. "We hebben een goed signaal afgegeven. Dat de politie goed is voorbereid."