In verband met een "verdachte situatie" in de Pathé aan het Spui in Den Haag is de politie donderdagavond in groten getale uitgerukt. Twee verdachten zijn aangehouden nadat zij een "dreigende indruk" maakte.

Getuigen in de bioscoop waarschuwden de politie. Een politiehelikopter verleende niet lang daarna assistentie aan de vele toegesnelde agenten op de grond.

Volgens de politie is de situatie nu "onder controle" en is de zaal inmiddels leeg.

Wat de dreigende situatie precies inhield, is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek.