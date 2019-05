Het aantal overnachtingen via Airbnb in Den Haag is vorig jaar met 23 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van Colliers (pdf). In totaal werden 226.000 overnachtingen geboekt via het platform.

Het aantal hotelovernachtingen in de stad steeg vorig jaar met 1 procent.

In meerdere steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam geldt een maximale verhuurperiode van zestig dagen. Den Haag kent nog geen regels voor verhuur via Airbnb.

Bijna de helft van de woningen werd vorig jaar langer dan zestig dagen verhuurd. Volgens het onderzoek is de verwachting dat het aantal structureel verhuurde woningen in de stad gaat toenemen, omdat Den Haag nog geen restricties kent.