Op dit moment wordt een groot deel van de wijk Bezuidenhout-Oost opgeknapt. Het Haags College geeft nu ook groen licht voor het laatste deel van deze wijk, de Theresiastraat en de nabije straten. Dit betekent dat eind 2020 de uitvoering gepland staat om de straten en pleinen opnieuw in te richten en ook de riolering te vervangen.

Naast het vervangen van de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost, is ook het initiatief genomen om het parkeren in woonwijken in heel Den Haag te verbeteren. Daarnaast bleek de buitenruimte dusdanig verouderd dat dagelijks onderhoud de knelpunten niet meer zou oplossen.

Vanwege de grootte van de wijk is het project Herinrichting Bezuidenhout-Oost en de beschikbare gelden in drie fasen geknipt. Fase 1 is inmiddels klaar, evenals fase 2a. Fase 2b is net in uitvoering gegaan. De verwachte oplevering daarvan is in het derde kwartaal van 2020. Daarna is fase 3 aan de beurt.

Wethouder Buitenruimte Richard de Mos is blij dat de wensen van de bewoners zijn meegenomen in de plannen voor de herinrichting: "Dit was een langgekoesterde wens van het wijkberaad, bewoners en winkeliers. Daar hebben we graag gehoor aan gegeven. Samen zorgen we voor een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte."

Ook wijkberaad Bezuidenhout is tevreden

Jacob Snijders van het wijkberaad Bezuidenhout is dan ook tevreden: "We zijn erg blij dat deze laatste fase er nu aan gaat komen. Door de uitstekende samenwerking met de ambtenaren van het ingenieursbureau en het stadsdeelkantoor met een grote hoeveelheid bewoners zal de hele wijk er over een paar jaar fantastisch bij liggen en bijdragen aan de algemene leefbaarheid. Veiliger, beter en mooier. Met dank aan vrijwilligers en ambtenaren."

Een belangrijk onderdeel van fase 3 is de herinrichting van de Theresiastraat en het De Eerensplein tussen de Laan van Nieuw-Oost Indië en de Vlaskamp. Momenteel geldt hier nog een 50 kilometer per uur-regel. Met de nieuwe herinrichting, waarbij asfalt wordt vervangen door straatstenen, wordt die snelheidsregel teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Er komt een trillingsonderzoek

Vanwege zorgen over toename van de trillingshinder door de bussen als de klinkerbestrating er zou liggen is, in overleg met bewoners van de Theresiastraat, besloten een trillingsonderzoek uit te voeren. In dit onderzoek is het huidige trillingsniveau ook gemeten. De resultaten laten zien dat door het verlagen van de snelheid en het toepassen van klinkerbestrating er geen trillingshinder wordt verwacht.

Wellicht treedt er straks vermoedelijk een lichte verbetering op ten opzichte van de huidige situatie. In nauw overleg is met de HTM gewerkt aan een zodanig straatprofiel om de doorstroming van de bus te garanderen. En is er aandacht besteed aan het laden en lossen, ruimte voor fietsers en de verbeterde uitstraling ter hoogte van de winkels.

Zieke bomen worden vervangen

Net zoals voor fase 2 is er ook voor fase 3 een bomeneffectanalyse uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de huidige gezondheid en toekomstverwachting van de bomen en de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van de vernieuwing van de riolering en de herinrichting.

Na het vervangen van een aantal (zieke) bomen, zullen er in totaal 384 bomen in de wijk staan. Naast de aanplant van nieuwe bomen kunnen bewoners ook geveltuintjes aanleggen om de wijk meer te vergroenen.

Nieuw groen wordt geplant

In overleg met de bewoners zijn voorstellen gemaakt voor het aanplanten van extra groen. Zo is bijvoorbeeld het ontwerp van het plein in de De Sillestraat aangepast. De grote kastanjeboom die daar staat, kan na een kleine verschuiving van de rijbaan blijven staan. De boom leidt weliswaar aan een kastanjebloedingsziekte, maar hoeft vooralsnog niet vervangen te worden.

De afgelopen jaren is er nauw samengewerkt met de pleinenwerkgroep, straatvertegenwoordigers en het wijkberaad om de buitenruimte van de wijk Bezuidenhout-Oost te verbeteren. Wethouder De Mos: "Onze ambitie en de wensen van de bewoners hebben we aan elkaar gekoppeld. Hierdoor konden met de wensen van bewoners rekening houden en de kennis uit de wijk zoveel mogelijk benutten. En daar zijn wij erg content mee!"