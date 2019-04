Een auto is in de nacht van zondag op maandag in brand gestoken in de Boekelostraat in Den Haag.

Toen de brandweer rond 1.30 uur arriveerde stond de Porsche al grotendeels in brand. Volgens Regio 015 hebben omwonenden gezien dat de brand werd aangestoken door een man die eerst vloeistof over de auto gooide.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar materialen die mogelijk bij de brandstichting gebruikt zijn.