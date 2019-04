De Japanse Tuin van landgoed Clingendael is vanaf zaterdag weer geopend voor publiek. De tuin is vanwege zijn kwetsbaarheid in totaal slechts acht weken per jaar geopend.

De tuin gaat zaterdag open en zal tot en met 9 juni open blijven voor publiek. De deuren gaan dagelijks om 09.00 uur open en sluiten om 20.00 uur.

Vanwege de kwetsbaarheid van de Japanse Tuin gelden er een aantal regels. Zo is het niet toegestaan om honden, buggy's en elektrisch aangedreven hulpmiddelen mee te nemen. Rolstoelen zijn wel toegestaan, maar hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de tuin.

Ook is er een limiet aan het aantal bezoekers. Als het te druk wordt kan het zo zijn dat je als bezoeker even moet wachten.

De Japanse Tuin is in het begin van de twintigste eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, Marguerite M. Baronesse van Brienen (1871-1939). Het is de enige Japanse Tuin in Nederland van rond 1910 en heeft daarom een hoge historische waarde.