Rijkswaterstaat voert van 3 tot 6 mei onderhoudswerkzaamheden uit op de snelweg A4 vanuit Rotterdam richting Den Haag. De A4 is dan dicht tussen Rijswijk en Knooppunt Ypenburg. Op de A4 is ook de Ketheltunnel richting Den Haag dicht.

Tijdens de weekendafsluiting is de gehele rijbaan tussen Rijswijk en knooppunt Ypenburg afgesloten, evenals de Toerit Den Haag-Zuid, de Toerit Rijswijk, de toe- en afrit Rijswijk-Plaspoelpolder en de toe- en afrit Rijswijk Centrum.

Verkeer vanuit Rijswijk, Den Hoorn en Den Haag-Zuid wordt omgeleid via de N470 naar de A13. Verkeer vanuit Hoek van Holland en Rotterdam richting Den Haag/ Amsterdam wordt omgeleid via de A20 naar de A13. Verkeer vanuit Rijswijk-Centrum vervolgt de A13 en wordt omgeleid via de toerit Delft-Noord naar de A4.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van tien tot dertig minuten.

Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, is het mogelijk dat de werkzaamheden worden uitgesteld naar 24 mei 22.00 uur tot 27 mei 5.00 uur.

Het asfalt wordt vervangen

Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen door een stiller type asfalt, zogenoemd dubbellaags zoab. Ook diverse voegen worden vervangen.

Deze onderhoudswerkzaamheden aan het weggennet in de provincie Zuid-Holland is periodiek nodig. Met dit onderhoud zorgt Rijkswaterstaat dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan blijven rijden.