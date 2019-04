Den Haag is donderdag begonnen met de opbouw van het gratis muziekfestival 'The Life I live' dat op vrijdag en zaterdag plaatsvindt.

De opbouw van de podia is gestart. Achter de schermen worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Op een tiental locaties in de stad zullen dit jaar meer dan zestig artiesten optreden. Het festival is opgedeeld in zogenaamde "muziekdorpen" die verspreid zijn over verschillend pleinen en lanen in Den Haag.

Vrijdag treden onder andere Pip Blom, Klangstof, Donnie, Son Mieux, Sunfire, Afterpartees, JEANS, Young Marco, Henk & Melle, The Streetbeat Empire en One White Dog op.

Zaterdag zijn onder andere Mr. Polska, Tabanka, A ROSSE, Moon Tapes, De Règahs en Ava Nova aanwezig voor een optreden.

Sommige festivallocaties tijdelijk gesloten bij drukte

De organisatie laat weten dat er in de loop van Koningsnacht festivallocaties tijdelijk afgesloten kunnen worden om grote drukte te voorkomen. Daarom wordt er geadviseerd om ruim op tijd bij het festival aanwezig te zijn.

Daarnaast is het advies om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, omdat delen van de stad zijn afgesloten voor verkeer.

Er worden extra bussen ingezet om mee naar de binnenstad te reizen.