De gemeente Den Haag, politie, brandweer, HTM en Stedin hielden woensdag een grote handhavingsactie in het Oude Centrum en het Zeeheldenkwartier. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit.

De dienst belastingzaken van de gemeente incasseerde allereerst voor 20.150 euro aan niet-betaalde belastingen.

Het parkeerteam deelde 67 bekeuringen uit voor het niet betalen van de parkeerkosten. Daarnaast bekeurde het team de automobilisten van zeven voertuigen voor foutparkeren, werden twee voertuigen weggesleept en werd beslaggelegd op zes voertuigen.

De politie arresteerde op hun beurt twee personen voor rijden onder invloed van drugs en/of alcohol en bekeurde tien personen voor onder meer bellen tijdens het rijden, te hard rijden en rijden zonder rijbewijs.

Vervoerder beboette 42 reizigers

Tijdens de controle in het openbaar vervoer beboette HTM 42 reizigers in de wijken voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. De politie arresteerde tijdens dezelfde controle twee personen, van wie een voor het niet melden bij de politie voor een eerder delict. Een ander werd opgepakt door de vreemdelingenpolitie, waarvoor is niet bekend gemaakt.

Tijdens deze controle van de HTM gooiden vooralsnog onbekende personen eieren gegooid naar de controleurs.

Haagse Pandbrigade trof bij elf panden misstanden

Tot slot controleerde de Haagse Pandbrigade achttien panden in het kader van dit onderzoek. Bij elf panden werden uiteenlopende misstanden aangetroffen, waaronder vooral illegale bouw. Van twaalf personen wordt nog onderzocht of zij op het adres wonen of dat er sprake is van woonfraude.

Tenslotte is zeven keer geconstateerd dat huurders een te hoge huurprijs betalen. Het gemeentelijke huurteam zal deze huurders hulp en advies bieden.