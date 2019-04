Den Haag verleent vijf extra nachtontheffingen voor horecazaken buiten het centrum om het nachtleven in de stad een impuls te geven. Dat schrijft de gemeente donderdag in een persbericht.

Zo blijkt er behoefte te zijn aan meer uitgaansmogelijkheden buiten de uitgaanskernen in Den Haag, onder andere voor de dance scene. Bovendien, zo stelt de gemeente, creëert horeca banen en zorgt het voor levendigheid in de stad.

Met de vijf extra nachtontheffingen zet Den Haag een eerste stap in de ambitie van het coalitieakkoord 2018-2022. Daarin staat dat de horeca ruim baan moet krijgen.

Wethouder Richard de Mos van Horeca: "We vinden een bloeiende horecasector belangrijk in Den Haag. De nachtontheffingen moeten ervoor zorgen dat er voor jongeren en studenten meer opties zijn om uit te gaan. We geven ondernemers de ruimte om te bouwen aan onze bruisende stad. Daarbij houden we uiteraard rekening met de leefbaarheid door niet onbeperkt nachtontheffingen uit te geven."

Den Haag heeft vijf uitgaanskernen

Den Haag telt op dit moment vijf uitgaanskernen, namelijk het Plein, de Grote Markt, het Buitenhof, een deel van het Spui en de boulevard in Scheveningen. Het grootste deel van de Haagse uitgaanszaken is daar gevestigd. In deze uitgaanskernen gelden vrije openingstijden. Daarnaast hebben zo'n veertig horecazaken reeds een nachtontheffing.

De vijf nieuwe nachtontheffingen worden alleen gegeven aan grote horecazaken buiten deze uitgaanskernen. Die kunnen een nachtontheffing krijgen in de nachten van donderdag tot en met zondag. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om horecazaken en niet om andere grote gebouwen zoals sporthallen. De nachtontheffing geldt niet voor strandpaviljoens.

Bij de verlening van de nachtontheffingen gaat de gemeente naar eigen zeggen uit van het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".