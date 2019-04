De werkzaamheden aan de route Kijkduin-Houtrust zijn een week eerder afgerond dan was gepland. De route gaat vrijdag 19 april weer open.

Wethouder Robert van Asten opent de route vrijdag om 16.00 uur, op de kruising van de Muurbloemweg en de Machiel Vrijenhoeklaan.

De verkeersmaatregelen en omleidingen die van kracht waren, worden vanaf 19 april ook weer opgeheven. Wel wordt tot eind mei nog gewerkt aan onder andere de bestrating en aanleg van groen, maar daar hebben weggebruikers en de omgeving volgens de gemeente weinig last van.

De situatie op de Laan van Poot, Doctor van Welylaan en Zonnebloemstraat wordt vrijdagavond weer zoals die voor de werkzaamheden was. Vanaf zondag 21 april rijdt de HTM-buslijn weer de route over de Sportlaan. Die lijn stopt nog wel bij de tijdelijke haltes die golden tijdens de afsluiting. De tijdelijke bushaltes zullen uiteindelijk weer worden weggehaald.

Daal en Bergselaan in week na Pasen kort afgesloten

De gemeente herstelt verder de tijdelijk verlaagde drempels in de Daal en Bergselaan. De weg moet daarvoor in de week na Pasen kort worden afgesloten. Ook de drempels in de Ranonkelstraat worden begin mei hersteld.

Het verbreden van het fietspad in de Goudenregenstraat valt ook onder de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. De gemeente heeft de verbreding van het deel voor de kruising met de Segbroeklaan uitgesteld, omdat het er afgelopen periode erg druk was. Het fietspad wordt later dit jaar alsnog aangepakt.