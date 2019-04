Een persoon is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietincident in Den Haag. Dat gebeurde in een woning aan de Beverweerdstraat in Moerwijk, meldt de politie Den Haag via Twitter.

Het slachtoffer is door een ambulance met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder kon desgevraagd niet vertellen of die in levensgevaar is.

Twee mannelijke verdachten in de leeftijd van 25 tot 30 jaar zijn voortvluchtig. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. De Forensische Opsporingsdienst is ter plaatse gekomen om onderzoek te verrichten in en rondom de woning.

De politie roept eventuele getuigen of mensen die meer denken te weten over deze zaak op zich te melden.