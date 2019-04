Tientallen mensen kwamen maandagmiddag rond 15.00 uur bijeen op het Plein in Den Haag om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Dit deden zij uit naam van de internationale protestorganisatie Extinction Rebellion.

Vanaf maandag voeren de demonstranten twee weken lang actie verspreid over Nederland. De protesten uit naam van deze organisatie vinden bovendien niet alleen in ons land plaats maar in ten minste tachtig landen wereldwijd, waaronder in Londen, zo meldt CNN.

De demonstranten eisen dat overheden "de waarheid vertellen over de klimaatcrisis" en "echte maatregelen" nemen.



Volgens de Nederlandse demonstranten van Extinction Rebellion eist het klimaatbeleid in ons land mensenlevens. Dit probeert de organisatie met de protesten op "artistieke wijze" duidelijk te maken.

'Actie is burgerlijke ongehoorzaamheid'

De demonstranten noemen hun acties "burgerlijke ongehoorzaamheid" en "internationale rebellie". Dinsdag bezetten de protestanten naar eigen zeggen een gebouw in Den Haag. Welk gebouw dit is, is nog niet bekend. Wel is er volgens de organisatie een "reëel risico op arrestaties".

Voor zover bekend heeft de politie bij de demonstratie op maandag niemand aangehouden.

De klimaatactivisten kwamen vrijdag ook al bijeen, dit keer op station Utrecht Centraal. Ook toen vroegen ze aandacht voor het klimaat door op de grond te gaan liggen.