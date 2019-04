Het aantal miljoenenwoningen in Den Haag en omgeving is vorig jaar flink gestegen. In 2018 ging het om 6.120 woningen. Een jaar eerder stond het aantal nog op 4.650.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van vastgoeddatabedrijf Calcasa.

Andere regio's waar het aantal miljoenenwoningen flink steeg zijn Gooi en Vechtstreek, Groot-Amsterdam en regio Den Haag. Landelijk steeg het aantal miljoenenwoningen met ruim een derde ten opzichte van 2017.

De duurste straat van Nederland is de Konijnenlaan in Wassenaar. Daar is de gemiddelde woningwaarde 2,5 miljoen euro. De goedkoopste straat ligt in Terneuzen, namelijk de Tholensstraat.