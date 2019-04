Een 37-jarig man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekincident aan de Drebbelstraat in Den Haag. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

Het incident vond plaats rond 1.30 uur, meldt de politie. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De verdachten betreffen twee mannen van 32 en 34 jaar, afkomstig uit Rotterdam. Vermoedelijk is er voorafgaand aan het incident een ruzie geweest. Bij de aanhouding ontstond een worsteling en raakte een agent gewond aan zijn knie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar het incident. Zij komt graag in contact met getuigen of mensen die bewakingsbeelden hebben van de ruzie in de Drebbelstraat.