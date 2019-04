Leraren in Den Haag hebben hebben donderdag officieel een eigen vereniging opgericht: Vereniging De Haagse Leraar (VHL). Doel is om het imago van de leraar te verbeteren en het belang van het onderwijs en de leraar voor Den Haag nog duidelijker te maken.

De vereniging De Haagse Leraar, de eerste in zijn soort, wil laagdrempelig zijn. Leerkrachten met alle onderwijsachtergronden (voorlopig eerst vanuit het primair onderwijs) komen bij elkaar om te netwerken en te ontspannen.



Voorzitter van de VHL Marjolein Silvania-Klunder wil met haar stichting vooral Den Haag als lerarenstad op de kaart zetten: "Willen we blijvend zorgen voor voldoende leraren in Den Haag dan moeten we zelf uitstralen hoe leuk en belangrijk het vak is, soms ook best pittig in een grote stad, maar juist dat laatste maakt het heel zinvol en bevredigend."

Ze vindt het opvallend hoeveel "bevlogen" leraren in Den Haag rondlopen. "Positief, veel inzet, veel humor, altijd bereid om te leren en vooral: trots op hun vak. Kijk, de stad Den Haag verkoopt zichzelf wel. Den Haag heeft alles: een stad met allure, met een belangwekkende historie, een bijbehorend cultureel en uitgaansaanbod, een prachtige badplaats, dé plek van het politieke bestuur, een prachtig dialect en een bijzondere internationale positie. Wij leraren zorgen ervoor dat we duidelijk maken aan huidige en aankomende leraren dat als je les wilt geven, dat je dan in Den Haag moet zijn."

Het bestuur en het activiteitenschema worden vrijdag gepresenteerd tijdens de eerste van een reeks vrijdagmiddagborrels.