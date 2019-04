Bij de Cor Spaanslaan in Den Haag heeft donderdagmiddag korte tijd een brand gewoed in een schuur. Een persoon is vanwege rookinhalatie vervoerd naar het ziekenhuis.

Volgens de brandweer heeft de bewoner twee konijnen gered, maar ademde ze daarbij zelf rook in.

De brandweer meldt dat een aantal aangrenzende schuren ook in brand zijn gevlogen. Een rioleringsbedrijf die in de buurt was, probeerde voor de brandweer er was al de brand te blussen.

De brand ontstond rond 13.00 uur. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.