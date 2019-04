De bouw van het busplatform bij Den Haag Centraal valt 4,8 miljoen duurder uit dan eerder was begroot.

Wethouder Boudewijn Bevis (VVD) heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat het huidige budget niet voldoende is.

Eind mei 2018 werd bekend dat opdrachtnemer KWS Infra vertraging opliep bij de bouw van het busplatform. In juli 2018 werden de werkzaamheden stilgelegd nadat een gat was ontstaan in het dek van het busplatform. Hierop volgde een onderzoek naar de staat van het beton.

De wethouder laat in de brief weten meerdere gesprekken te hebben gevoerd met KWS Infra. Op basis van die gesprekken bleek KWS Infra de juiste partij om mee door te gaan. De planning is nu dat de instaphaltes met overkapping in november van dit jaar in gebruik worden genomen.