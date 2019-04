Een vierde kind van een Haags kinderdagverblijf blijkt besmet te zijn met mazelen, laat de GGD Haaglanden weten.

Begin vorige week werd bekend dat drie kinderen beneden de vier jaar op de crèche de ziekte onder de leden hebben. Van het vierde kind was dit nog niet zeker. De kinderen waren geen van allen ingeënt.

Een van de patiëntjes heeft het virus waarschijnlijk in het buitenland opgelopen. Welk kinderdagverblijf precies is getroffen, wil de GGD niet zeggen.

Regeringspartij D66 riep de Tweede Kamer vorige week op om haast te maken met een wet die kinderdagverblijven toestaat om niet-ingeënte kinderen te weigeren.

In Nederland worden kinderen tegen mazelen twee keer ingeënt, na 14 maanden en als ze 9 jaar zijn.

'Verspreiding makkelijker door dalende vaccinatiegraad'

Volgens de GGD zorgt de dalende vaccinatiegraad ervoor dat het mazelenvirus zich makkelijker kan verspreiden.

In de eerste drie maanden van 2019 zijn er in Nederland meldingen over tien patiënten met mazelen binnengekomen. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 werd melding gemaakt van maximaal twee patiënten.

Volgens de organisatie is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig om grote verspreiding in Nederland te voorkomen. Momenteel zit de vaccinatiegraad van kinderen rond de leeftijd van twee jaar onder dit percentage.