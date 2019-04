Gemeente Den Haag wil dat meer kinderen worden ingeënt tegen infectieziektes en daarmee de vaccinatiegraad verhogen. De aanleiding is de constatering van mazeleninfecties op een kindercentrum in Den Haag.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Maandag kwam het nieuws naar buiten dat vorige week in Den Haag bij drie kinderen onder de vier jaar mazelen zijn geconstateerd.

Door deze gebeurtenissen en door “het gevaar van een verder dalende vaccinatiegraad en de discussie over het nut van vaccineren” wil de gemeente extra maatregelen gaan nemen. De gemeente komt voor de zomer met een plan van aanpak.

Vermoedelijk is er ook een vierde kind besmet geraakt in het kindercentrum. De GGD Haaglanden vermoedt dat een van de kinderen in het buitenland contact heeft gehad met een ander kind met mazelen. Eenmaal terug in Nederland zou dit kind mogelijk anderen hebben besmet.

Geen van de besmette kinderen was ingeënt tegen mazelen. Volgens een woordvoerder van de GGD Haaglanden komt dit doordat sommigen van hen jonger waren dan veertien maanden. Dat is de leeftijd waarop kinderen kunnen worden ingeënt tegen de ziekte. Van de andere kinderen is niet bekend waarom zij niet zijn ingeënt.

Extra maatregelen

De maatregelen bestaan uit het in kaart brengen van het hele vaccinatieproces, het kritisch kijken naar het eigen proces en een gesprek met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis over een onlangs aangenomen motie door de Tweede Kamer. Deze motie roept de Kamer op om na te denken over mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen en de effectiviteit en wenselijkheid daarvan te bekijken.

Er zijn geen nieuwe, bevestigde gevallen van mazelen gekomen, blijkt uit het onderzoek van GGD Haaglanden.

Kinderdagverblijf Den Haag blijft geopend

De ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf in Den Haag zijn van de besmetting op de hoogte gebracht. Het kindercentrum blijft voorlopig geopend.

De ziekte is zeer besmettelijk kan een middenoorontsteking, diarree en in erge gevallen een longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Vooral jonge kinderen, volwassenen en mensen met een verminderd afweersysteem hebben een grotere kans om ziek te worden.