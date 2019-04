De politie heeft vannacht twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak op een avondwinkel in de Holtenstraat in Den Haag, meldt de politie.

Het tweetal drong eerder avond met helmen op avondwinkel Sunny binnen. Na de overval vluchtten ze op een scooter richting de Maartensdijklaan.

Anderhalf uur later kon de politie de mannen aanhouden. Of de overvallers wapens gebruikten bij de overval en of ze iets hadden buitgemaakt, is niet bekend.



De avondwinkel is al vaker slachtoffer geworden van een overval. In februari en juni 2018 werd de winkel ook al eens overvallen.