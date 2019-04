Op de Hofzichtlaan in Den Haag is woensdagavond een medewerker van HTM lichtgewond geraakt bij een steekpartij. De dader sloeg op de vlucht maar kon later worden aangehouden.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15.nl is het slachtoffer aangetroffen op het Haagse deel van de Hofzichtlaan. Hij is in de ambulance nagekeken.

Het is onbekend wat voor verwonding het slachtoffer heeft opgelopen. De politie doet ter plaatse onderzoek naar het incident.