De politie is op zoek naar getuigen nadat omwonenden in de nacht van maandag op dinsdag een harde knal hebben gehoord aan de Oudemansstraat in Den Haag. Verschillende deuren in een portiek waren vernield.

De harde knal werd gehoord om 1.30 uur, laat de politie weten. Naast het horen van een harde knal, werd er ook rook gezien. Ter plaatse bleek het echter niet om een brand te gaan.

De woningen in de omgeving zijn tijdelijk ontruimd terwijl de brandweer het pand controleerde.

De politie komt graag in contact met mensen die rond 1.30 uur rondom de Oudemansstraat in Den Haag iets verdachts gezien of gehoord hebben.