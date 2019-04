Op een kinderdagverblijf in Den Haag is bij drie kinderen onder de vier jaar mazelen vastgesteld. Bovendien is mogelijk ook een vierde leeftijdsgenoot besmet. Dat meldt de Volkskrant maandag.

Een van de kinderen zou mazelen hebben opgelopen in het buitenland, waarna die eenmaal terug in Nederland mogelijk anderen heeft besmet. Geen van de getroffen kindjes zou zijn ingeënt tegen de ziekte, mede doordat sommigen van hen jonger zijn dan veertien maanden, zo schrijft De Volkskrant. Op die leeftijd krijgen kinderen de bmr-vaccinatie toegediend, die hen beschermt tegen mazelen.

Ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf zouden zijn ingelicht over de besmetting. Ook zou de GGD vrijdag alle huisartsen en jeugdartsen in Den Haag een brief hebben gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de situatie. De kinderen die tijdens de besmettelijke periode met de patiëntjes in contact zijn geweest, worden gecontroleerd en mogelijk nog gevaccineerd of behandeld met antistoffen, aldus De Volkskrant.

Het RIVM bevestigt de besmetting van "enkele kinderen" op een kinderdagverblijf in Den Haag, maar verwijst voor meer informatie door naar de GGD. NU.nl is in afwachting van een reactie van GGD Haaglanden.

Besmetting mazelen ligt doorgaans laag

Doorgaans ligt het aantal gevallen van mazelen in Nederland volgens het RIVM laag. In de epidemiejaren in 2012 en 2013 was de uitbraak vooral onder niet gevaccineerde, orthodox-protestantse schoolkinderen. In die jaren werden ruim 180 patiënten met mazelen in het ziekenhuis opgenomen en stierf één 17-jarige aan de ziekte.

Zo'n één op de duizend patiënten met mazelen overlijdt uiteindelijk aan de ziekte. Hieraan ligt vaak hersenontsteking ten grondslag, een onbehandelbare aandoening. Je kunt van mazelen ook longontsteking krijgen, in dat geval kun je nog wel worden behandeld.

In Nederland kunnen kinderen twee keer worden gevaccineerd tegen de zeer besmettelijke ziekte: als ze veertien maanden zijn en daarna nog eens op negenjarige leeftijd.