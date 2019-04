De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zestienjarige jongen uit Den Haag gearresteerd op de Duinweg in Scheveningen. Hij wordt ervan verdacht vernielingen te hebben aangebracht aan meerdere voertuigen in de omgeving van de Vijzelstraat en de Haringkade.

Dat meldt de politie Scheveningen zondag via Twitter.

De jongen werd even na middernacht aangehouden. Hoeveel voertuigen hij precies zou hebben beschadigd, is niet bekend gemaakt. Ook is onduidelijk hoe de politie hem op het spoor kwam.