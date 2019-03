De pilot 'Lief-en-Leedstraten' wordt binnenkort verder uitgebreid naar andere wijken in Den Haag, maakt wethouder Kavita Parbhudayal bekend.

Vorige maand gaf de wethouder het officiële startsein voor de Haagse ‘Lief-en-Leedstraten’. Bewoners uit de pilotgebieden in de wijken Leidschenveen en Ypenburg kregen van de gemeente een 'lief-en-leedpotje'. Met het geld uit dit potje konden zij buren "een hart onder de riem steken".

Ook konden bewoners in de Lanen in Leidschenveen en in de Waterwijk in Ypenburg elkaar opgeven voor een gratis bos bloemen. In totaal werden 32 bloemetjes uitgereikt.

De wethouder wil de pilot nu uitbreiden naar andere wijken in Den Haag. Het doel van de campagne is om de eenzaamheid in Den Haag te verminderen.