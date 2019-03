De VVD heeft woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen de meeste stemmen gekregen in Den Haag, de partij kreeg volgens de voorlopige uitslag 16 procent van de stemmen. Nieuwkomer Forum voor Democratie was de grote winnaar in de stad, de partij kreeg 14,4 procent van de kiezers achter zich.

Bij de vorige verkiezingen in 2015 was D66 de grootste partij in Den Haag. De partij kreeg toen 18,2 procent van de stemmen, tegenover 11 procent dit jaar.

Naast D66 verloor PVV ook aanzienlijk veel stemmen ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. De partij kreeg toen 15,5 procent van de kiezers achter zich, tegenover 7,9 procent bij de afgelopen verkiezingen.

GroenLinks komt met 12,1 procent van de stemmen, 5,4 procent meer dan in 2015, op de derde plek en D66 op de vierde plek. Nieuwkomer Denk kreeg 6,6 procent van de stemmen.

"Trots op onze stad", reageerde VVD-wethouder Boudewijn Revis op Twitter. "We blijven er hard voor werken om Den Haag en Scheveningen iedere dag weer een stukje mooier en beter te maken."

De opkomst in Den Haag was dit jaar 50,9 procent.



Bekijk de uitslag in Den Haag: